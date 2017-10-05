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Агент: Евсеев поставил лидеров "Амкара" на место, сказал пару слов, как он умеет

Александр Маньяков, который является агентом тренера "Амкара" Вадима Евсеева, высказал свое видение ситуации в пермской команде.

"Когда Вадим принял решение поработать главным тренером в Иваново и ушёл из "Амкара", красно-чёрные провалили весенний отрезок. Без него прошёл подготовительный период, начался новый сезон, и команда оказалась на последнем месте. Вернулся Евсеев - четыре победы в пяти матчах, куча забитых голов. Даже Паша Комолов начал забивать! Чудес не бывает.

Только вчера разговаривал с Вадиком. Ситуация: один из лидеров команды, фамилии называть не буду, страдал ерундой на тренировке, и Евсеев ему жёстко при всех сделал замечание, сказал пару слов, как он умеет. Через несколько минут на той же тренировке что-то не то начал делать ещё один лидер, Евсеев повторил и ему. После этого команда выходит на матч с Хабаровском и побеждает.

Евсеев поставил лидеров на место при всех, это важный психологический момент в управлении команды. Я не говорю, что Гаджи Гаджиев вожжи отпустил. Нет. Но Евсеев сделал то, что надо было. "Амкару" это пошло на пользу. Это только один маленький пример", - цитирует агента "Спорт день за днем".
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 08:28
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