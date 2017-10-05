Робин ван Перси может вернуться в "Фейеноорд"

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси ведет переговоры о возвращении в "Фейеноорд", информирует Aksam.Сообщается, что турецкий клуб готов отпустить 34-летнего форварда, поскольку тот в последнее время подвержен травмам и играет нерегулярно.