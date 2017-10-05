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Робин ван Перси может вернуться в "Фейеноорд"

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси ведет переговоры о возвращении в "Фейеноорд", информирует Aksam.

Сообщается, что турецкий клуб готов отпустить 34-летнего форварда, поскольку тот в последнее время подвержен травмам и играет нерегулярно.
Теги: Ван Перси Фейеноорд
Сегодня, 08:55
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