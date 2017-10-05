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Марио Фернандес: раньше так пил, что иногда даже приходил пьяным на тренировки

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал об изменения, которые с ним случились после переезда в Россию.

– В чем вы изменились?

– Переехав в Россию, я обрел бога, поменял свою жизнь. Моя семья была из церковных прихожан. Они много времени проводили в церкви. А я пропадал в ночных клубах, выпивал, прогуливал тренировки. Но когда я переехал в Москву, как-то решил сходить в бразильскую церковь. И люди там мне очень помогли. С этого момента я поменялся, начал читать Библию. Но при этом я никакой не святой. Я иногда совершаю ошибки, как и любой человек. Но я многое понял и от многого отказался.

– Например?

– Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день. Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: «Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его». Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком (улыбается).

– Какой у вас идеальный вес?

– 81 килограмм. Я иногда могу набрать лишний вес во время отпуска, но потом «сжигаю» эти килограммы на сборах. Или во время прогулок с друзьями по Красной площади.

– Часто туда выбираетесь?

– С друзьями – постоянно! Это мое самое любимое место в Москве. Я уже все там знаю, что и где находится. Могу поработать гидом. Жду предложения (смеется).

Российская газета
Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 08:59
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:45) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Настоящий русский, то не пьёт, то вёдрами хлещет. Наш человек. И толк от него будет такой же.


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На всю страну в эфир вещая
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