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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марио Фернандес: раньше так пил, что иногда даже приходил пьяным на тренировки
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал об изменения, которые с ним случились после переезда в Россию.
– В чем вы изменились?
– Переехав в Россию, я обрел бога, поменял свою жизнь. Моя семья была из церковных прихожан. Они много времени проводили в церкви. А я пропадал в ночных клубах, выпивал, прогуливал тренировки. Но когда я переехал в Москву, как-то решил сходить в бразильскую церковь. И люди там мне очень помогли. С этого момента я поменялся, начал читать Библию. Но при этом я никакой не святой. Я иногда совершаю ошибки, как и любой человек. Но я многое понял и от многого отказался.
– Например?
– Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день. Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: «Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его». Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком (улыбается).
– Какой у вас идеальный вес?
– 81 килограмм. Я иногда могу набрать лишний вес во время отпуска, но потом «сжигаю» эти килограммы на сборах. Или во время прогулок с друзьями по Красной площади.
– Часто туда выбираетесь?
– С друзьями – постоянно! Это мое самое любимое место в Москве. Я уже все там знаю, что и где находится. Могу поработать гидом. Жду предложения (смеется).
Российская газета
– В чем вы изменились?
– Переехав в Россию, я обрел бога, поменял свою жизнь. Моя семья была из церковных прихожан. Они много времени проводили в церкви. А я пропадал в ночных клубах, выпивал, прогуливал тренировки. Но когда я переехал в Москву, как-то решил сходить в бразильскую церковь. И люди там мне очень помогли. С этого момента я поменялся, начал читать Библию. Но при этом я никакой не святой. Я иногда совершаю ошибки, как и любой человек. Но я многое понял и от многого отказался.
– Например?
– Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день. Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: «Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его». Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком (улыбается).
– Какой у вас идеальный вес?
– 81 килограмм. Я иногда могу набрать лишний вес во время отпуска, но потом «сжигаю» эти килограммы на сборах. Или во время прогулок с друзьями по Красной площади.
– Часто туда выбираетесь?
– С друзьями – постоянно! Это мое самое любимое место в Москве. Я уже все там знаю, что и где находится. Могу поработать гидом. Жду предложения (смеется).
Российская газета
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