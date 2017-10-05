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"Барселона" готова стать посредником в конфликте между Испанией и Каталонией

Руководство "Барселоны" намерено стать посредником в политическом конфликте между Испанией и Каталонией.

Каталонский клуб планирует присоединиться к инициативе коллегии адвокатов Барселоны, которая предлагает создание специальной комиссии. Этот орган должен исполнять роль посредника между правительством Испании и Каталонией, передает "Газета.Ru".
Теги: Барселона
Сегодня, 09:12
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 09:49) #
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online

Примазались... В Чемпе Каталонии играть не хочется..а придется
Регистрация: 22.11.2014
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