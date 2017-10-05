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Марио Фернандес: к чемпионату мира обещаю выучить слова российского гимна

Защитник сборной России Марио Фернандес пообещал выучить российский гимн до начала ЧМ-2018.

– Представим ситуацию: на чемпионате мира Россия попадет на Бразилию. Во время исполнения бразильского гимна сможете сдержать себя и не спеть его?

– Ха-ха. Ну и вопрос. Я заклею рот скотчем (смеется). А если серьезно, то, конечно, я буду молчать.

– А слова российского гимна знаете?

– Нет. Но к чемпионату мира обещаю выучить его, – цитирует Фернандеса "Российская газета".
Теги: Фернандес Сборная России
Сегодня, 09:26
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 09:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
КАКОЙ ПОЗОР! докатились..он по русски то говорит?
Регистрация: 26.04.2017
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