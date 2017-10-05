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Facebook не исключил возможности приобретения прав на показ матчей АПЛ

Глава спортивного департамента Facebook Дэн Рид не исключил, что социальная сеть в 2018 году может купить права на показ матчей английской премьер-лиги.

"Мы с АПЛ тесно сотрудничаем, это очень важный партнер. Но пока преждевременно говорить о том, что мы воспользуемся этой возможностью. Поборемся ли мы за права? Само собой, не исключаю", - цитирует Рида ESPN.
Сегодня, 09:47
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