Facebook не исключил возможности приобретения прав на показ матчей АПЛ

Глава спортивного департамента Facebook Дэн Рид не исключил, что социальная сеть в 2018 году может купить права на показ матчей английской премьер-лиги."Мы с АПЛ тесно сотрудничаем, это очень важный партнер. Но пока преждевременно говорить о том, что мы воспользуемся этой возможностью. Поборемся ли мы за права? Само собой, не исключаю", - цитирует Рида ESPN.