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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Футболисты сборной России подарили подарки детям с ограниченными возможностями (фото)
Перед началом тренировки сборной России в Новогорске футболисты национальной команды подарили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по программе "Лыжи мечты". Также, игроки расписались на футболках и сыграли в футбол.
На сегодняшнюю тренировку вышли Юрий Жирков и Александр Головин, которые ранее занимались по индивидуальной программе. Оба футболиста тренируются в общей группе, передает корреспондент Rusfootball.info.
На сегодняшнюю тренировку вышли Юрий Жирков и Александр Головин, которые ранее занимались по индивидуальной программе. Оба футболиста тренируются в общей группе, передает корреспондент Rusfootball.info.
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