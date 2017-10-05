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Футболисты сборной России подарили подарки детям с ограниченными возможностями (фото)

Перед началом тренировки сборной России в Новогорске футболисты национальной команды подарили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по программе "Лыжи мечты". Также, игроки расписались на футболках и сыграли в футбол.

На сегодняшнюю тренировку вышли Юрий Жирков и Александр Головин, которые ранее занимались по индивидуальной программе. Оба футболиста тренируются в общей группе, передает корреспондент Rusfootball.info.



Теги: Сборная России
Сегодня, 11:52
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