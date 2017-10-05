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Головин продолжает тренироваться индивидуально, Жирков - в общей группе

На сегодняшнем занятии сборной России в Новогорске, полузащитник Александр Головин продолжает тренироваться индивидуально, а хавбек Юрий Жирков занимается в общей группе. Об этом сообщает корреспондент Rusfootball.info.

Напомним, ранее полузащитник "Зенита" пропустил тренировку из-за температуры.
Теги: Головин Жирков Сборная России
Сегодня, 12:02
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