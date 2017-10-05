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Александр Головин досрочно завершил тренировку в сборной России

Полузащитник ЦСКА Александр Головин завершил тренировку на сборе национальной команды, проходящую в Новогорске.

Александр на сегодняшней тренировке занимался 20 минут в общей группе игроков и 10 минут индивидуально. Затем Головин покинул тренировку.

"Он занимается по своей программе весь сбор до матча с Южной Кореей", - сообщили корреспонденту Rusfootball.info в пресс-службе сборной.

Напомним, национальная команда сыграет два товарищеских матчах - со сборной Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 12:20
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