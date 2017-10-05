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Роберто Розетти: с внедрением VAR споры с арбитрами почти исчезли, для Италии это чудо

Бывший арбитр Роберто Розетти, ответственный за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Италии, рассказал, как проходит адаптация системы в Серии А.

"Я понимаю страх людей, это нормальная реакция, когда приходится радикально менять привычки. Почему кто-то должен лишиться скудетто или проиграть из-за человеческой ошибки, когда можно её сразу же исправить. Если кто-то думает, что VAR просто помогает арбитрам, не понимает полного влияния этих изменений.

В первых семи турах было совершено 309 действий. В 288 случаях решение арбитра оказалось верным, в 21 - нет. Стало меньше нарушений. В первых семи турах прошлого сезона их было 260, теперь 203. Жёлтые карточки – 313 в прошлом сезоне и 245 в текущем. Красных карточек стало меньше – с 24 до 15.

Футболисты играют внимательнее, они знают, что рискуют, и ведут себя иначе. Споры почти исчезли, что для Италии является чудом. В начале приоритетом было общение с судьями на поле. Цель прозрачности оправдывает себя. В будущем вы сможете сами видеть повтор. Возможно, в будущем на стадионе будут повторы. Футбол меняется благодаря технологиям, и это будет лучший футбол", - цитирует Розетти "Чемпионат" со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Теги: Розетти
Сегодня, 12:29
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 13:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
11.5. Не принимаются к рассмотрению протесты, которые не были своевременно поданы, а также не обеспеченные уведомлением о перечислении Клубом на расчетный счет РФС денежного взноса в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. В случае признания протеста обоснованным денежные средства в полном объеме возвращаются Клубу, в случае признания протеста необоснованным денежные средства Клубу не возвращаются.

Наши судейские застрелятся, но эти 20 000 не отдадут. ))) А Будогосский будет всегда лепить горбатого про то, что судейских НИКОГДА нельзя критиковать. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:11) #
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у нас даже так не прекратятся))


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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