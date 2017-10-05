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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберто Розетти: с внедрением VAR споры с арбитрами почти исчезли, для Италии это чудо
Бывший арбитр Роберто Розетти, ответственный за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Италии, рассказал, как проходит адаптация системы в Серии А.
"Я понимаю страх людей, это нормальная реакция, когда приходится радикально менять привычки. Почему кто-то должен лишиться скудетто или проиграть из-за человеческой ошибки, когда можно её сразу же исправить. Если кто-то думает, что VAR просто помогает арбитрам, не понимает полного влияния этих изменений.
В первых семи турах было совершено 309 действий. В 288 случаях решение арбитра оказалось верным, в 21 - нет. Стало меньше нарушений. В первых семи турах прошлого сезона их было 260, теперь 203. Жёлтые карточки – 313 в прошлом сезоне и 245 в текущем. Красных карточек стало меньше – с 24 до 15.
Футболисты играют внимательнее, они знают, что рискуют, и ведут себя иначе. Споры почти исчезли, что для Италии является чудом. В начале приоритетом было общение с судьями на поле. Цель прозрачности оправдывает себя. В будущем вы сможете сами видеть повтор. Возможно, в будущем на стадионе будут повторы. Футбол меняется благодаря технологиям, и это будет лучший футбол", - цитирует Розетти "Чемпионат" со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
"Я понимаю страх людей, это нормальная реакция, когда приходится радикально менять привычки. Почему кто-то должен лишиться скудетто или проиграть из-за человеческой ошибки, когда можно её сразу же исправить. Если кто-то думает, что VAR просто помогает арбитрам, не понимает полного влияния этих изменений.
В первых семи турах было совершено 309 действий. В 288 случаях решение арбитра оказалось верным, в 21 - нет. Стало меньше нарушений. В первых семи турах прошлого сезона их было 260, теперь 203. Жёлтые карточки – 313 в прошлом сезоне и 245 в текущем. Красных карточек стало меньше – с 24 до 15.
Футболисты играют внимательнее, они знают, что рискуют, и ведут себя иначе. Споры почти исчезли, что для Италии является чудом. В начале приоритетом было общение с судьями на поле. Цель прозрачности оправдывает себя. В будущем вы сможете сами видеть повтор. Возможно, в будущем на стадионе будут повторы. Футбол меняется благодаря технологиям, и это будет лучший футбол", - цитирует Розетти "Чемпионат" со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
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