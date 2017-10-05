Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: до зимнего перерыва система видеоповторов тестироваться не будет

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что система видеоповторов не будет тестироваться в матчах премьер-лиги до зимнего перерыва.

"Это не произойдёт до перерыва, потому что это непростая тема. Это закупка оборудования, подготовка специалистов, подписание соглашения на эксперимент с ФИФА. Сейчас над этим работают. У ФИФА есть две компании, с одной из которых она работает, а вторая аккредитована для поставки такого оборудования.

Лига должна сейчас это всё координировать. Когда мы выйдем на определённый график, то обязательно сообщим. Вы же видите, что не всё однозначно, в судейском корпусе своя позиция по этому поводу, но прогресс не остановить, это было видно на Кубке конфедераций. Нравится кому-то, не нравится, это признано успешным экспериментом", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 12:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.