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ФИФА: готовность России к ЧМ-2018 мы оцениваем положительно

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал об оценке готовности России к проведению чемпионату мира 2018 года.

"Наш визит прошел продуктивно. Готовность мы оцениваем положительно. Есть незначительные отставания от графиков, но все города-организаторы в целом укладываются в графики строительства.

С нетерпением ждем начала тестовых мероприятий", - цитирует Смита ТАСС.
Сегодня, 12:58
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