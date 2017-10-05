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Станислав Черчесов: на сегодняшней тренировке ребята были более эмоциональны

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал сегодняшнюю встречу с детьми в преддверии тренировки национальной команды.

"Порой сидишь в кабинете, углубляешься в свою работу и не замечаешь, что вокруг. Подобные акции заставляют нас посмотреть на жизнь иначе. Детям я бы пожелал не терять оптимизма, быстрее вставать на ноги - и в прямом, и в переносном смысле - и не забывать болеть за нас.

Сегодняшняя тренировка стала особенной не по содержанию, а по эмоциям - ребята были немного эмоциональнее, чем обычно. Я меньше чуть включал рычаги! Вы сами видели, что футболисты положительно восприняли эту акцию. Все же понимают, что это жизнь.

Несмотря на дождь, все вышли и с удовольствием пообщались с ребятами. Я даже поиграл с детьми, передавал им мяч. Кстати, у них хорошо получалось. Не поддавался - это исключено", - передает слова Черчесова корреспондент Rusfootball.info.

Напомним, перед началом тренировки сборной России в Новогорске футболисты национальной команды подарили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по программе "Лыжи мечты". Также, игроки расписались на футболках и сыграли в футбол.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 13:33
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45) #
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Саламыч, разгромите вы уже кого-нибудь, Южную Корею, например.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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