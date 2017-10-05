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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов: на сегодняшней тренировке ребята были более эмоциональны
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал сегодняшнюю встречу с детьми в преддверии тренировки национальной команды.
"Порой сидишь в кабинете, углубляешься в свою работу и не замечаешь, что вокруг. Подобные акции заставляют нас посмотреть на жизнь иначе. Детям я бы пожелал не терять оптимизма, быстрее вставать на ноги - и в прямом, и в переносном смысле - и не забывать болеть за нас.
Сегодняшняя тренировка стала особенной не по содержанию, а по эмоциям - ребята были немного эмоциональнее, чем обычно. Я меньше чуть включал рычаги! Вы сами видели, что футболисты положительно восприняли эту акцию. Все же понимают, что это жизнь.
Несмотря на дождь, все вышли и с удовольствием пообщались с ребятами. Я даже поиграл с детьми, передавал им мяч. Кстати, у них хорошо получалось. Не поддавался - это исключено", - передает слова Черчесова корреспондент Rusfootball.info.
Напомним, перед началом тренировки сборной России в Новогорске футболисты национальной команды подарили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по программе "Лыжи мечты". Также, игроки расписались на футболках и сыграли в футбол.
"Порой сидишь в кабинете, углубляешься в свою работу и не замечаешь, что вокруг. Подобные акции заставляют нас посмотреть на жизнь иначе. Детям я бы пожелал не терять оптимизма, быстрее вставать на ноги - и в прямом, и в переносном смысле - и не забывать болеть за нас.
Сегодняшняя тренировка стала особенной не по содержанию, а по эмоциям - ребята были немного эмоциональнее, чем обычно. Я меньше чуть включал рычаги! Вы сами видели, что футболисты положительно восприняли эту акцию. Все же понимают, что это жизнь.
Несмотря на дождь, все вышли и с удовольствием пообщались с ребятами. Я даже поиграл с детьми, передавал им мяч. Кстати, у них хорошо получалось. Не поддавался - это исключено", - передает слова Черчесова корреспондент Rusfootball.info.
Напомним, перед началом тренировки сборной России в Новогорске футболисты национальной команды подарили подарки детям с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по программе "Лыжи мечты". Также, игроки расписались на футболках и сыграли в футбол.
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