Владимир Гранат: помню, что играли Южной Кореей на чемпионате мира

Защитник сборной России Владимир Гранат рассказал о подготовке команды к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном, а также поделился впечатлениями об акции с детьми перед сегодняшней тренировкой.- Дети особенные, мы рады участвовать в таких акциях. Дарить улыбки детям - это самое приятное, что может быть. Такие моменты трогают, непросто встречаться с такими ребятами, потому что мы все взрослые люди, у которых есть дети. Но они для нас - хороший пример того, как нужно добиваться своих целей.- То, что мы живём с другими спортсменами, никак не сказывается на подготовке. Мы с ними почти не пересекаемся, только пару раз в бане встретились. Там все равны!- Каждый поединок важен, будем стараться. Мы пока не просматривали соперника. Думаю, тренер нам все расскажет. Про Корею я мало что знаю, помню лишь то, что играли с ними на чемпионате мира.