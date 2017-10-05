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Владимир Гранат: помню, что играли Южной Кореей на чемпионате мира

Защитник сборной России Владимир Гранат рассказал о подготовке команды к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном, а также поделился впечатлениями об акции с детьми перед сегодняшней тренировкой.

- Дети особенные, мы рады участвовать в таких акциях. Дарить улыбки детям - это самое приятное, что может быть. Такие моменты трогают, непросто встречаться с такими ребятами, потому что мы все взрослые люди, у которых есть дети. Но они для нас - хороший пример того, как нужно добиваться своих целей.

- Вы живете в Новогорске вместе с другими командами России по разным видам спорта. Это как то объединяет?

- То, что мы живём с другими спортсменами, никак не сказывается на подготовке. Мы с ними почти не пересекаемся, только пару раз в бане встретились. Там все равны!

- В первый день сбора игроки говорили, что результат товарищеских матчей очень важен. Сейчас уже знаете как побеждать сборную Южной Кореи?

- Каждый поединок важен, будем стараться. Мы пока не просматривали соперника. Думаю, тренер нам все расскажет. Про Корею я мало что знаю, помню лишь то, что играли с ними на чемпионате мира.

Rusfootball.info
Теги: Гранат Сборная России
Сегодня, 13:52
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