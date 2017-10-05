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Молодежка "Рубина" вырвала победу в матче со "СКА-Хабаровском"

"Рубин" добился победы над "СКА-Хабаровском" в матче 6-го тура молодежного первенства. Казанская команда вышла в лидеры турнира.

Молодежное первенство. 6 тур

"СКА-Хабаровск" - "Рубин" - 1:2

Голы: Агаронян, 23, Макеев, 49, 90+3 (пен.)

"СКА-Хабаровск": Агафонов, Сафронов, Кучин, Аршанский. Любимов, Слесарев, Головатюк, Князев, Максименко, Агаронян, Дьяченко

"Рубин": Акмурзин, Лукьянчиков, Михайлов, Лукоянов, Бадриев, Николов, Гилязутдинов, Яковлев, Алукаев, Голдобин, Макеев
Теги: Рубин СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:55
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