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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Бушманов: в матче с Австрией будем играть на победу
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча к чемпионату Европы-2019 с командой Австрии. Его слова передает корреспондент Rusfootball.info.
- Соперник у нас достаточно качественный. Ждем трудного матча. При этом настроение в команде позитивное. Настраиваемся только на победу. Для футболистов сейчас оптимальная погода, несмотря на дождь - не жарко и не холодно. Поле быстрое, можно играть в быстрый футбол.
- Все футболисты готовы к матчу?
- Все, кто приехал на сбор, здоровы и готовы выйти на поле.
- Жамалетдинов и Чалов в ЦСКА играют на одной позиции. Вы собираетесь их использовать вместе на поле?
- Пока не хочу раскрывать все секреты. Все узнаете за час до матча.
- Стоит ли ждать сюрпризов?
- Не знаю, что вы имеете в виду, говоря о сюрпризах.
- Матчи с австрийцами и сербами - самые сложные в группе?
- На данном этапе, так и есть.
- Соперник у нас достаточно качественный. Ждем трудного матча. При этом настроение в команде позитивное. Настраиваемся только на победу. Для футболистов сейчас оптимальная погода, несмотря на дождь - не жарко и не холодно. Поле быстрое, можно играть в быстрый футбол.
- Все футболисты готовы к матчу?
- Все, кто приехал на сбор, здоровы и готовы выйти на поле.
- Жамалетдинов и Чалов в ЦСКА играют на одной позиции. Вы собираетесь их использовать вместе на поле?
- Пока не хочу раскрывать все секреты. Все узнаете за час до матча.
- Стоит ли ждать сюрпризов?
- Не знаю, что вы имеете в виду, говоря о сюрпризах.
- Матчи с австрийцами и сербами - самые сложные в группе?
- На данном этапе, так и есть.
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