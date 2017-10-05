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Евгений Бушманов: в матче с Австрией будем играть на победу

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча к чемпионату Европы-2019 с командой Австрии. Его слова передает корреспондент Rusfootball.info.

- Соперник у нас достаточно качественный. Ждем трудного матча. При этом настроение в команде позитивное. Настраиваемся только на победу. Для футболистов сейчас оптимальная погода, несмотря на дождь - не жарко и не холодно. Поле быстрое, можно играть в быстрый футбол.

- Все футболисты готовы к матчу?

- Все, кто приехал на сбор, здоровы и готовы выйти на поле.

- Жамалетдинов и Чалов в ЦСКА играют на одной позиции. Вы собираетесь их использовать вместе на поле?

 - Пока не хочу раскрывать все секреты. Все узнаете за час до матча.

- Стоит ли ждать сюрпризов?

- Не знаю, что вы имеете в виду, говоря о сюрпризах.

- Матчи с австрийцами и сербами - самые сложные в группе?

- На данном этапе, так и есть.
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
Сегодня, 14:17
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 15:29) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Настраиваясь только на победу в этом матче.....а что в других матчах Вы делали по другому...вроде опытный Тренер....нельзя так говорить....на будущее ...даёшь интервью....ДУМАЙ....ЕВГЕНИЙ.

может потому что он говорит про конкретные матчи?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:01) #
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online

Настраиваясь только на победу в этом матче.....а что в других матчах Вы делали по другому...вроде опытный Тренер....нельзя так говорить....на будущее ...даёшь интервью....ДУМАЙ....ЕВГЕНИЙ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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