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В ФИФА уверены в высоком уровне безопасности на чемпионате мира-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит не сомневается, что безопасность на чемпионате мира 2018 года будет обеспечена.

"Разрабатывается специальная подробная программа обеспечения безопасности на чемпионате мира. Мы тесно сотрудничаем с органами безопасности, обладающими огромным опытом, например, они сотрудничали с коллегами во время чемпионата Европы. Все это позволило нам разработать план, вы видели, как была организована безопасности на Кубке конфедераций.

Также отмечу инициативу российского правительства по созданию паспорта болельщика, который является не просто средством для безвизового въезда, но и инструментом обеспечения безопасности. С точки зрения безопасности на чемпионате мира все будет выполнено качественно", - цитирует Смита ТАСС.
Сегодня, 14:31
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