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Ярослав Годзюр и Эрик Бикфалви - лучшие игроки "Урала" в сентябре

"Урал" объявил результаты голосования болельщиков по поводу лучших игроков команды в прошлом месяце.

В итоге первое место разделили вратарь Ярослав Годзюр и полузащитник Эрик Бикфалви, набравшие по 200 очков. Это первый случай, когда традиционный приз от поклонников клуба - вязаных шмелей - получат сразу два футболиста. Третье место в опросе занял хавбек Алексей Евсеев.

ФК "Урал"
Теги: Урал
Сегодня, 14:58
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