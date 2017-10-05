Ярослав Годзюр и Эрик Бикфалви - лучшие игроки "Урала" в сентябре

"Урал" объявил результаты голосования болельщиков по поводу лучших игроков команды в прошлом месяце.В итоге первое место разделили вратарь Ярослав Годзюр и полузащитник Эрик Бикфалви, набравшие по 200 очков. Это первый случай, когда традиционный приз от поклонников клуба - вязаных шмелей - получат сразу два футболиста. Третье место в опросе занял хавбек Алексей Евсеев.