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Тренер "Спартака" по физподготовке: слышал, что многие делают меня "козлом отпущения"

Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо д’Урбано прокомментировал критику в свой адрес и оценил работу в стане красно-белых.

"Массимо Каррера позвал меня в "Спратак" в качестве помощника тренера по физподготовке и специалиста по упражнениям на силовую подготовку и выносливость. Хотя я не владею русским языком, до меня, разумеется, тоже доходили и доходят разговоры о том, что я якобы отобрал полномочия у Хавьера (Нойя Сальсеса, тренера "Спартака" по физподготовке) и встал на его место в качестве основного тренера по физподготовке. А на фоне не самого удачного старта "Спартака" в чемпионате России с обилием обидных ничьих и серьезных травм меня многие делают меня главным "козлом отпущения", так? Верно излагаю?

Про каждый угол сказать не могу, потому что, повторяю, не владею русским, но и без этого понимаю: критики в мой адрес предостаточно. Я ведь живу не в замкнутом пространстве, а на базе в Тарасовке, каждый день общаюсь с большим количеством людей из мира футбола. Так что регулярно получаю информацию о своих "подвигах".

Если станет легче, конечно, надо увольнять (грустно улыбается). Я и сам бы ушел, если бы верил в то, что источник всех бед – моя скромная персона. Но дело в том, что я так не считаю, нравится этому кому-то или нет. А вообще решение об увольнении принимает клуб или главный тренер, а не пресса или кто-то еще. Если клуб решит расстаться со мной, это его полное право, потому что зарплату мне платит "Спартак". Но пока я продолжаю работать. Мы начинаем подготовку к очередному отрезку чемпионата России и к новым важным матчам Лиги чемпионов и Кубка России. И делаем в хорошем настроении – на фоне неплохого результата с мощным "Ливерпулем" и уверенной победы над крепким "Уралом".

Что-то много чести для такой фигуры, как я. Скажу одну вещь: оправдываться мне за что. Я не стыжусь той работы, которую делаю в "Спартаке". Считаю, что делаю ее на совесть, и готов не на пальцах, а на цифрах и с таблицами в руках рассказать руководству клуба обо всем, если понадобится такая информация. Она предельно детальная, мне нечего скрывать! Когда ты работаешь в таком топ-клубе, как "Спартак", который интересует всех, ты всегда должен быть готов отчитаться о своей работе. Именно поэтому Массимо всегда в курсе того, что мы делаем. И Хавьер в курсе всех моих предложений и планов. И в мыслях не держу кого-то подменять или подставлять, в моем характере заложена поддержка коллег, а не создание проблем", – цитирует специалиста "Матч ТВ".
Теги: Спартак
Сегодня, 15:03
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№5 Написал: Поло (Сегодня, 15:37) #
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СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
КОгда работал Хавьер, Глушаков и ко тактично слились с ЛЕ и кубка и припеваючи играли на расслабоне в рфпл.
Регистрация: 23.03.2017
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Человек дал нормальные нагрузки для спортсменов, кто же думал что они неженки, и к нагрузкам не привыкшие. А я говорил,что не будут они напрягаться
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Результат твоей работы это не таблицы, пальцы и цифры, а количество человек в лазарете (на данный момент) и за сезон, а так же количество серьезных травм. То что на бумаге не всегда соответствует реальности, а твоем случае полностью не соответствует


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:22) #
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online

Дело в не Козле отпущения....но когда травма за травмой ,нужно задуматься....при Великом Лобоновском ...ребята ломались точь в точь ....подумайте об этом....вспомните Бессонов....Баль... Яковенко....и.т.д.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
когда работал Хавьер, такого кол-ва травм и близко не было, а уж что бы за четыре не полных месяца работы из-за травм с крестами на ровном месте (не в жестких столкновениях) выбыли четыре игрока, вообще нонсенс!!!
извини Урбано, но ты несостоятелен как физрук! а свои отчеты и таблицы оставь для себя, тебе не место в Спартаке!
Регистрация: 23.03.2009
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