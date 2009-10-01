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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Тренер "Спартака" по физподготовке: слышал, что многие делают меня "козлом отпущения"
Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо д’Урбано прокомментировал критику в свой адрес и оценил работу в стане красно-белых.
"Массимо Каррера позвал меня в "Спратак" в качестве помощника тренера по физподготовке и специалиста по упражнениям на силовую подготовку и выносливость. Хотя я не владею русским языком, до меня, разумеется, тоже доходили и доходят разговоры о том, что я якобы отобрал полномочия у Хавьера (Нойя Сальсеса, тренера "Спартака" по физподготовке) и встал на его место в качестве основного тренера по физподготовке. А на фоне не самого удачного старта "Спартака" в чемпионате России с обилием обидных ничьих и серьезных травм меня многие делают меня главным "козлом отпущения", так? Верно излагаю?
Про каждый угол сказать не могу, потому что, повторяю, не владею русским, но и без этого понимаю: критики в мой адрес предостаточно. Я ведь живу не в замкнутом пространстве, а на базе в Тарасовке, каждый день общаюсь с большим количеством людей из мира футбола. Так что регулярно получаю информацию о своих "подвигах".
Если станет легче, конечно, надо увольнять (грустно улыбается). Я и сам бы ушел, если бы верил в то, что источник всех бед – моя скромная персона. Но дело в том, что я так не считаю, нравится этому кому-то или нет. А вообще решение об увольнении принимает клуб или главный тренер, а не пресса или кто-то еще. Если клуб решит расстаться со мной, это его полное право, потому что зарплату мне платит "Спартак". Но пока я продолжаю работать. Мы начинаем подготовку к очередному отрезку чемпионата России и к новым важным матчам Лиги чемпионов и Кубка России. И делаем в хорошем настроении – на фоне неплохого результата с мощным "Ливерпулем" и уверенной победы над крепким "Уралом".
Что-то много чести для такой фигуры, как я. Скажу одну вещь: оправдываться мне за что. Я не стыжусь той работы, которую делаю в "Спартаке". Считаю, что делаю ее на совесть, и готов не на пальцах, а на цифрах и с таблицами в руках рассказать руководству клуба обо всем, если понадобится такая информация. Она предельно детальная, мне нечего скрывать! Когда ты работаешь в таком топ-клубе, как "Спартак", который интересует всех, ты всегда должен быть готов отчитаться о своей работе. Именно поэтому Массимо всегда в курсе того, что мы делаем. И Хавьер в курсе всех моих предложений и планов. И в мыслях не держу кого-то подменять или подставлять, в моем характере заложена поддержка коллег, а не создание проблем", – цитирует специалиста "Матч ТВ".
"Массимо Каррера позвал меня в "Спратак" в качестве помощника тренера по физподготовке и специалиста по упражнениям на силовую подготовку и выносливость. Хотя я не владею русским языком, до меня, разумеется, тоже доходили и доходят разговоры о том, что я якобы отобрал полномочия у Хавьера (Нойя Сальсеса, тренера "Спартака" по физподготовке) и встал на его место в качестве основного тренера по физподготовке. А на фоне не самого удачного старта "Спартака" в чемпионате России с обилием обидных ничьих и серьезных травм меня многие делают меня главным "козлом отпущения", так? Верно излагаю?
Про каждый угол сказать не могу, потому что, повторяю, не владею русским, но и без этого понимаю: критики в мой адрес предостаточно. Я ведь живу не в замкнутом пространстве, а на базе в Тарасовке, каждый день общаюсь с большим количеством людей из мира футбола. Так что регулярно получаю информацию о своих "подвигах".
Если станет легче, конечно, надо увольнять (грустно улыбается). Я и сам бы ушел, если бы верил в то, что источник всех бед – моя скромная персона. Но дело в том, что я так не считаю, нравится этому кому-то или нет. А вообще решение об увольнении принимает клуб или главный тренер, а не пресса или кто-то еще. Если клуб решит расстаться со мной, это его полное право, потому что зарплату мне платит "Спартак". Но пока я продолжаю работать. Мы начинаем подготовку к очередному отрезку чемпионата России и к новым важным матчам Лиги чемпионов и Кубка России. И делаем в хорошем настроении – на фоне неплохого результата с мощным "Ливерпулем" и уверенной победы над крепким "Уралом".
Что-то много чести для такой фигуры, как я. Скажу одну вещь: оправдываться мне за что. Я не стыжусь той работы, которую делаю в "Спартаке". Считаю, что делаю ее на совесть, и готов не на пальцах, а на цифрах и с таблицами в руках рассказать руководству клуба обо всем, если понадобится такая информация. Она предельно детальная, мне нечего скрывать! Когда ты работаешь в таком топ-клубе, как "Спартак", который интересует всех, ты всегда должен быть готов отчитаться о своей работе. Именно поэтому Массимо всегда в курсе того, что мы делаем. И Хавьер в курсе всех моих предложений и планов. И в мыслях не держу кого-то подменять или подставлять, в моем характере заложена поддержка коллег, а не создание проблем", – цитирует специалиста "Матч ТВ".
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