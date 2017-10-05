Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике"

Тренер «Спартака» по физподготовке Джорджо д’Урбано рассказал о причинах травм и "конфликте" с нападающим красно-белых Луисом Адриано.— Сначала по поводу травм. Массимо недавно выступил перед прессой и показал сравнительную таблицу – этого сезона и прошлого. Если не ошибаюсь, и тогда было немало травм. Другое дело, что на фоне неудачного старта в этом сезоне любая травма выглядит зловещей и чуть ли не трагической, но ведь у каждой своя причина. Информация о здоровье игроков – не та, которой можно разбрасываться направо и налево, потому что речь идет о частной жизни. Внутри клуба есть все необходимые данные о динамиках травм и восстановлении, но это не значит, что я имею право выносить ее в прессу. Могу лишь сказать, что травмы не являются прямым следствием наших нагрузок. Более того, вовсе не считаю, что мы перегружаем наших ребят! В той же Италии есть клубы, где мои коллеги при столь напряженном графике матчей, как сейчас у «Спартака», дают еще больше нагрузок, чем мы.— Понимаю, что матч с «Уралом», который оказался победным и случился совсем недавно, показался чуть ли не уникальным на фоне предыдущих ничьих или поражений. Но – внимание! Я вам признаюсь, что по средним показателям мы ничего выдающегося против «Урала» не показали. С физической точки зрения команда выглядела примерно так же, как против «Анжи» или «Тосно». Только тогда мы не выиграли, а сейчас победили. Многие справедливо отметили, что «Спартак» за короткий отрезок пропустил от «Анжи» два гола подряд. Но почему-то забыли, что на последних минутах «Спартак» смог отыграться. И это, по-вашему, команда, которая еле таскает ноги?!— Где-то не хватило концентрации, где-то раньше времени поверили в победу, где-то допустили ошибки, которых в большом футболе почти не встретишь, как в матче с «Анжи». Возможно, сыграла объективную роль усталость, потому что футболисты – живые люди, а не роботы. Не хватило кого-то из травмированных и элементарной фортуны. А еще добавьте такой момент: «Спартак» в силу своей истории и популярности и так максимальный раздражитель для любого соперника, а тут он еще действующим чемпион страны! Когда есть негативный результат, тем более негативная серия, чаще всего нет единого объяснения, а существует целый комплекс причин. Плюс психология, связанная с неудачным стартом. Так что честь и хвала нашим ребятам, которые достойно сыграли против «Ливерпуля», а затем на фоне усталости с «Уралом». Кстати, еще по поводу нашей якобы неготовности. После первого игрового дня Лиги чемпионов по суммарному пробегу «Спартак» оказался на достойном третьем месте – после «Тоттенхэма» и «Марибора», испортившего нам настроение. Против «Ливерпуля» у наших ребят тоже был очень высокий показатель. Это объективные статистические данные, а не желание оправдаться.— Знаю, что накануне обо мне тепло высказался Квинси Промес. Спасибо ему за добрые слова! Талантливый парень, хочет расти, работает над собой. Тот же Комбаров часто интересуется своими компьютерными показателями. Ему, кажется, многое любопытно в моей работе. Кутепов, которого считаю уникальным по физическим данным футболистом, увозил в сборную страны распечатку со своими данными. С Джикией всегда интересно общаться, потому что он очень живой и естественный парень, настоящий атлет. Глушаков – незаурядная личность, у нас с капитаном нормальный диалог. Мне всех ребят перечислять?! У меня со многими хорошие отношения, что не мешает давать те нагрузки, которые считаю нужными.— Отношения с Луисом? Хорошие. Никаких серьезных конфликтов не было, а рабочие моменты случаются со всеми. Скажем, Луис однажды вышел на тренировку без нагрудного датчика, который завалился за скамейку в раздевалке, а в другой раз не очень хотел выполнять беговые упражнения. Я ему сказал: надо было просто сразу сказать о датчике, мы поискали бы его вместе. И настоял на том, чтобы он отбегал положенное до конца. Вот это можно называть конфликтом?! Вообще не вижу ничего криминального недовольством футболистов нагрузками. Понятно, им хочется больше работать с мячом, а тут приходится какой-то «физикой» заниматься! Но не стоит думать, что в итальянских и вообще европейских клубах все очень любят тренеров по «физике». Это вопрос доверия, а не любви и дружбы. Есть доверие – будет результат. Нет – не будет. Вот и все.