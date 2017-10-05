Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

В Португалии назвали улицу в честь Жозе Моуринью

В честь главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвали одну из улиц в его родном городе Сетубале в Португалии. Во вторник тренер посетил официальную церемонию по переименованию улицы в проспект Жозе Моуринью.

"Если вы спрашиваете, благодарен ли я, горд ли, рад ли, то, конечно, это так. Но я по-прежнему хочу приезжать в Сетубал и быть тем, кто я есть. Я приезжаю сюда, потому что люблю этот город.

Мои дети никогда здесь не жили, но любят город так же, как я, или даже больше. Сетубал остается единственным городом, где я чувствую себя самим собой. Здесь я гуляю по улицам, и люди относятся ко мне так, как я хотел бы, чтобы ко мне относились", - передает слова Моуринью "СЭ".

Теги: Моуринью
Сегодня, 15:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.