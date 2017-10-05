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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В Португалии назвали улицу в честь Жозе Моуринью
В честь главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвали одну из улиц в его родном городе Сетубале в Португалии. Во вторник тренер посетил официальную церемонию по переименованию улицы в проспект Жозе Моуринью.
"Если вы спрашиваете, благодарен ли я, горд ли, рад ли, то, конечно, это так. Но я по-прежнему хочу приезжать в Сетубал и быть тем, кто я есть. Я приезжаю сюда, потому что люблю этот город.
Мои дети никогда здесь не жили, но любят город так же, как я, или даже больше. Сетубал остается единственным городом, где я чувствую себя самим собой. Здесь я гуляю по улицам, и люди относятся ко мне так, как я хотел бы, чтобы ко мне относились", - передает слова Моуринью "СЭ".
"Если вы спрашиваете, благодарен ли я, горд ли, рад ли, то, конечно, это так. Но я по-прежнему хочу приезжать в Сетубал и быть тем, кто я есть. Я приезжаю сюда, потому что люблю этот город.
Мои дети никогда здесь не жили, но любят город так же, как я, или даже больше. Сетубал остается единственным городом, где я чувствую себя самим собой. Здесь я гуляю по улицам, и люди относятся ко мне так, как я хотел бы, чтобы ко мне относились", - передает слова Моуринью "СЭ".
En Set?bal (Portugal) inauguraron la avenida Jos? Mourinho pic.twitter.com/1fbLgiB6id— Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) October 4, 2017
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