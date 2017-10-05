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Дмитрий Тарасов: в матчах за сборную России хочешь выходить и рвать

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов поделился воспоминаниями о том моменте, когда он получил дебютный вызов в национальную команду.

"Помню тот момент, когда меня впервые вызвали в сборную России, я надел майку национальной команды и зазвучал гимн. Я знаю по себе, что если есть мурашки по коже - это значит ответственность, это значит, что ты заряжен, мотивирован, хочешь выходить и рвать", - цитирует Тарасова твиттер команды.

Теги: Тарасов Сборная России
Сегодня, 16:04
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№5 Написал: avnik море (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это он у Дзюбы спрашивает (вопросительный забыли поставить).


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
а болельщикам порой хочется блевать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
К сожалению рвем пока трусы.
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
хочется выходить и рвать!

А получается Срать
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Дмитрий Тарасов: в матчах за сборную России хочешь выходить и рвать

А если просто обыграть в футбол?.. Любого?


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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