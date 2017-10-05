Дмитрий Тарасов: в матчах за сборную России хочешь выходить и рвать

Дмитрий Тарасов: Матч за сборную - большая часть, хочется выходить и рвать!

Приходите 7 октября на матч @TeamRussia против Южной Кореи! pic.twitter.com/HIuy7xrWz7 — Сборная России (@TeamRussia) October 5, 2017

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов поделился воспоминаниями о том моменте, когда он получил дебютный вызов в национальную команду."Помню тот момент, когда меня впервые вызвали в сборную России, я надел майку национальной команды и зазвучал гимн. Я знаю по себе, что если есть мурашки по коже - это значит ответственность, это значит, что ты заряжен, мотивирован, хочешь выходить и рвать", - цитирует Тарасова твиттер команды.