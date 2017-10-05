Андрес Иньеста: мы заслуживаем жить в мире

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о последних событиях в Каталонии, где проходил референдум по вопросу выхода региона из состава королевства."Никогда публично не высказывался в подобных ситуациях. Но сейчас мы живем в исключительном положении, и одно я понимаю четко. Пока мы не причинили больше вреда, нужен диалог. Те, кто ответственны за все, должны переговорить.Сделайте это для нас всех. Мы заслуживаем жить в мире", - написал Иньеста в твиттере.