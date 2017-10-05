Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Нобель Арустамян: 23 марта в "Лужниках" сборная России сыграет с Бразилией

Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет на стадионе "Лужники" в марте 2018 года.

"Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сборную России ждет игра против Испании на стадионе "Спартак". Это правда. Правда еще и в том, что вторым спарринг-партнером сборной России может стать команда Аргентины. РФС уже согласовал с аргентинцами матч, даже согласован гонорар, но главная проблема – у Аргентины плохо дела идут с отбором на чемпионат мира. Но если они займут одно из четырех мест в своем отборочном цикле, то ждите в столице в ноябре сборную Аргентины.

И уже точно 23 марта в "Лужниках" состоится матч, который, наверное, будут ждать все – в Москву приедет сборная Бразилии и сыграет против команды России", – сказал Арустамян в эфире Youtube-канала Ставка TV.
Теги: Сборная России Сборная Бразилии Арустамян
Сегодня, 16:25
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:15) #
  • -3
  •  (3)

Может, не надо? Мы же все-таки сеянные и с супертопами не встретимся. Надо, вот, с бельгийцами, мексиканцами отрабатывать игру на ничью. Глядишь, со второго места и выйдем. Ну а там уж... фанфары: впервые с 90-го, Черчесов лучше Лобановского ну и т. п.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:12) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
типа замерзнут, тут-то мы с ними ничейку и сгоняем

Эх не там и не в то время назначили ЧМ2018! Надо бы в феврале и в Салехарде, допустим...
Регистрация: 3.06.2014
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 17:12) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
не повезло Сухоряну
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:57) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
бразилы как обычно дублем сыграют и отчпокают нашу хваленую сборную без вазелина и без напряга smile
Регистрация: 3.02.2011
№2 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 16:47) #
  • +1
  •  (5)

а в чем резон? поднять денег на билетах на матч?иного смысла не вижу
Регистрация: 1.02.2016
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:35) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
типа замерзнут, тут-то мы с ними ничейку и сгоняем
Регистрация: 23.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.