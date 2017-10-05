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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Нобель Арустамян: 23 марта в "Лужниках" сборная России сыграет с Бразилией
Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет на стадионе "Лужники" в марте 2018 года.
"Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сборную России ждет игра против Испании на стадионе "Спартак". Это правда. Правда еще и в том, что вторым спарринг-партнером сборной России может стать команда Аргентины. РФС уже согласовал с аргентинцами матч, даже согласован гонорар, но главная проблема – у Аргентины плохо дела идут с отбором на чемпионат мира. Но если они займут одно из четырех мест в своем отборочном цикле, то ждите в столице в ноябре сборную Аргентины.
И уже точно 23 марта в "Лужниках" состоится матч, который, наверное, будут ждать все – в Москву приедет сборная Бразилии и сыграет против команды России", – сказал Арустамян в эфире Youtube-канала Ставка TV.
"Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сборную России ждет игра против Испании на стадионе "Спартак". Это правда. Правда еще и в том, что вторым спарринг-партнером сборной России может стать команда Аргентины. РФС уже согласовал с аргентинцами матч, даже согласован гонорар, но главная проблема – у Аргентины плохо дела идут с отбором на чемпионат мира. Но если они займут одно из четырех мест в своем отборочном цикле, то ждите в столице в ноябре сборную Аргентины.
И уже точно 23 марта в "Лужниках" состоится матч, который, наверное, будут ждать все – в Москву приедет сборная Бразилии и сыграет против команды России", – сказал Арустамян в эфире Youtube-канала Ставка TV.
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