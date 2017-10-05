Англия претендует на проведение финала Лиги чемпионов в 2023 году

Футбольная ассоциация Англии может подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2023 году, информирует BBC.Сообщается, что проведение финала Лиги чемпионов является лишь одной из стратегических целей. Также в Англии хотят провести Тур де Франс в 2021 году, чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2027 или 2029 году.