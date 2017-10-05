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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Зоран Тошич: верю, что ЦСКА по традиции завершит чемпионат наверху
Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич рассказал, что следит за выступлением своего бывшего клуба ЦСКА.
– За нынешними выступлениями ЦСКА следите?
– Смотрю каждую игру, когда есть возможность. Если не получилось, узнаю счет. Конечно, команде сейчас непросто, матчей много, а футболистов в обойме недостаточно. Но я верю, что ЦСКА по традиции покажет свой максимум и завершит чемпионат наверху. И, разумеется, достойно выступит в группе Лиги чемпионов, – сказал Тошич.
Bobsoccer
– За нынешними выступлениями ЦСКА следите?
– Смотрю каждую игру, когда есть возможность. Если не получилось, узнаю счет. Конечно, команде сейчас непросто, матчей много, а футболистов в обойме недостаточно. Но я верю, что ЦСКА по традиции покажет свой максимум и завершит чемпионат наверху. И, разумеется, достойно выступит в группе Лиги чемпионов, – сказал Тошич.
Bobsoccer
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