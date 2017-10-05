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Зоран Тошич: верю, что ЦСКА по традиции завершит чемпионат наверху

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич рассказал, что следит за выступлением своего бывшего клуба ЦСКА.

– За нынешними выступлениями ЦСКА следите?

– Смотрю каждую игру, когда есть возможность. Если не получилось, узнаю счет. Конечно, команде сейчас непросто, матчей много, а футболистов в обойме недостаточно. Но я верю, что ЦСКА по традиции покажет свой максимум и завершит чемпионат наверху. И, разумеется, достойно выступит в группе Лиги чемпионов, – сказал Тошич.

Bobsoccer
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 18:07
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(2)
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:15) #
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online

Наверху. Но в позе "сидя" (поза "Лихая наездница" из Камасутры)
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:06) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
stuck_out_tongue_winking_eye sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№11 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 18:54) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
шестиместные возбудились...видимо от резкого прыжка с девятого поросячья моча в головёнки стукнула

точно... кессонная болезнь!

Цитата: Hitman
даже в этом году там где мы потеряли очки это только от своей расхлябанности,слишком много подарков сделали

это да! удалил судья продажная анжуйца - а вы хоп! и подарок им в виде выхода 5 в 1 и боевой ничейки!


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Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:50) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
шестиместные возбудились...видимо от резкого прыжка с девятого поросячья моча в головёнки стукнула


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я-Спартач
если бы мы играли также,как и в прошлом году-вынесли бы всех в одну калитку..

давайте... начинайте так играть...


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Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 18:49) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
если бы мы играли также,как и в прошлом году-вынесли бы всех в одну калитку..

даже сомнений быть не может,даже в этом году там где мы потеряли очки это только от своей расхлябанности,слишком много подарков сделали
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:46) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Цитата: Я-Спартач
это потому,что мы играем хуже,вот вы и на 1 месте..
так ведь??вы же ТАК ГОВОРИЛИ..

все конкуренты слабые в этом году,заслуги зенита в этом никакой нет,так в том году пели бомжекони)

абсолютно))
если бы мы играли также,как и в прошлом году-вынесли бы всех в одну калитку..


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 18:41) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
это потому,что мы играем хуже,вот вы и на 1 месте..
так ведь??вы же ТАК ГОВОРИЛИ..

все конкуренты слабые в этом году,заслуги зенита в этом никакой нет,так в том году пели бомжекони)
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:36) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
как вы любили говаривать в прошлом сезоне




это потому,что мы играем хуже,вот вы и на 1 месте..
так ведь??вы же ТАК ГОВОРИЛИ..


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 18:24) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
результаты слева, как вы любили говаривать в прошлом сезоне

от Локомотива 2 очка это смешно))Спартак в этом сезоне и не борется за чемпионство,но Спартак с Каррерой действующий чемпион,а вы ничего не выиграли с Манчини)
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:15) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
Цитата: Цезарь
да это хорошая традиция smile

была))

результаты слева, как вы любили говаривать в прошлом сезоне
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 18:13) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
да это хорошая традиция smile

была))
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Цезарь (Сегодня, 18:09) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
да это хорошая традиция smile
Регистрация: 21.09.2017
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