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Болельщики "Ливерпуля" назвали Салаха лучшим игроком сентября

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах по мнению болельщиков признан лучшим в составе своей команды по итогам сентября.

Футболист сборной Египта набрал в голосовании 41% голосов.

На втором месте оказался Коутинью, за которого отдали голоса 23% респондентов.

Теги: Салах Ливерпуль
Сегодня, 18:09
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