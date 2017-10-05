Болельщики "Ливерпуля" назвали Салаха лучшим игроком сентября

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах по мнению болельщиков признан лучшим в составе своей команды по итогам сентября.Футболист сборной Египта набрал в голосовании 41% голосов.На втором месте оказался Коутинью, за которого отдали голоса 23% респондентов.