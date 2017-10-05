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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Тони Кроос: Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг сегодня
Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос в преддверии матча с Северной Ирландией отметил, что команда настроена победить. Отметим, что даже ничья сегодня гарантирует немецкой команде выход на ЧМ-2018, который пройдет в России летом следующего года.
"Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг сегодня", - написал Кроос в инстаграме.
"Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг сегодня", - написал Кроос в инстаграме.
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