Тони Кроос: Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг сегодня

Russia is so close. Let's do the last step today! A post shared by Toni Kroos (@toni.kr8s) on Oct 5, 2017 at 4:32am PDT

Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос в преддверии матча с Северной Ирландией отметил, что команда настроена победить. Отметим, что даже ничья сегодня гарантирует немецкой команде выход на ЧМ-2018, который пройдет в России летом следующего года."Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг сегодня", - написал Кроос в инстаграме.