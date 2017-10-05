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Тони Кроос: Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг сегодня

Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос в преддверии матча с Северной Ирландией отметил, что команда настроена победить. Отметим, что даже ничья сегодня гарантирует немецкой команде выход на ЧМ-2018, который пройдет в России летом следующего года.

"Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг сегодня", - написал Кроос в инстаграме.

Russia is so close. Let's do the last step today!

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Теги: Кроос Сборная Германии
Сегодня, 18:20
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(3)
№3 Написал: grisha (Сегодня, 19:13) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: RenarTickle
Вы уже пытались в 41-м.

А чем кончилось то ?
На сегодняшний день - Япония и Германия победители в мире, чего не скажешь о нас
Может быть люди сделали правильные выводы, а рабы выводов не сделали ?
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (2)
online

Классная команда , украшение любого ЧМ.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вы уже пытались в 41-м.
Регистрация: 2.08.2013
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