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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На стадионе "Нижний Новгород" произошел пожар
Произошел пожар на арене "Нижний Новгород", возводящейся к ЧМ-2018, сообщили в компании "Стройтрансгаз" – генеральном подрядчике строительства.
На стадионе в Нижнем Новгороде, рассчитанном на 45 тысяч зрителей, пройдут шесть матчей мундиаля, в том числе и в рамках плей-офф (на стадии 1/8 и 1/4 финала).
"Примерно в 16.30 произошло возгорание в секторе "А". Собственными силами оно было ликвидировано в течение 20-30 минут. Пострадавших нет, на ход строительства арены происшествие не повлияло, причины выясняются.
При выполнении сварочных работ в комментаторской кабине от искры загорелся полистирол на полу, который в свою очередь дал сильное задымление. Локальный очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителей", - сообщил PR-представитель "Стройтрансгаза" в Нижнем Новгороде Александр Батуев.
"Р-Спорт"
На стадионе в Нижнем Новгороде, рассчитанном на 45 тысяч зрителей, пройдут шесть матчей мундиаля, в том числе и в рамках плей-офф (на стадии 1/8 и 1/4 финала).
"Примерно в 16.30 произошло возгорание в секторе "А". Собственными силами оно было ликвидировано в течение 20-30 минут. Пострадавших нет, на ход строительства арены происшествие не повлияло, причины выясняются.
При выполнении сварочных работ в комментаторской кабине от искры загорелся полистирол на полу, который в свою очередь дал сильное задымление. Локальный очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителей", - сообщил PR-представитель "Стройтрансгаза" в Нижнем Новгороде Александр Батуев.
"Р-Спорт"
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