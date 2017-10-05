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На стадионе "Нижний Новгород" произошел пожар

Произошел пожар на арене "Нижний Новгород", возводящейся к ЧМ-2018, сообщили в компании "Стройтрансгаз" – генеральном подрядчике строительства.

На стадионе в Нижнем Новгороде, рассчитанном на 45 тысяч зрителей, пройдут шесть матчей мундиаля, в том числе и в рамках плей-офф (на стадии 1/8 и 1/4 финала).

"Примерно в 16.30 произошло возгорание в секторе "А". Собственными силами оно было ликвидировано в течение 20-30 минут. Пострадавших нет, на ход строительства арены происшествие не повлияло, причины выясняются.

При выполнении сварочных работ в комментаторской кабине от искры загорелся полистирол на полу, который в свою очередь дал сильное задымление. Локальный очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителей", - сообщил PR-представитель "Стройтрансгаза" в Нижнем Новгороде Александр Батуев.

"Р-Спорт"
Сегодня, 18:28
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