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Сергей Давыдов покинул "Арарат"

"Арарат" объявил об уходе форварда Сергея Давыдова.

32-летний футболист получил предложение от другого клуба и попросил отпустить его. Руководство "Арарата"» решило пойти навстречу игроку и удовлетворило просьбу.

Давыдов перешел в "Арарат" минувшим летом.
Теги: Арарат
Сегодня, 18:49
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