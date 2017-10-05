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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Криштиану Роналду не тренировался со сборной Португалии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил тренировку команды 5 октября, сообщает Iraq News Service.
Торвард провел занятие с тренером сборной по фитнесу по индивидуальной программе. Сообщается, что игрок сможет сыграть в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Андоррой (7 октября) и Швейцарией (10 октября).
Торвард провел занятие с тренером сборной по фитнесу по индивидуальной программе. Сообщается, что игрок сможет сыграть в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Андоррой (7 октября) и Швейцарией (10 октября).
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