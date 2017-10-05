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Криштиану Роналду не тренировался со сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил тренировку команды 5 октября, сообщает Iraq News Service.

Торвард провел занятие с тренером сборной по фитнесу по индивидуальной программе. Сообщается, что игрок сможет сыграть в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Андоррой (7 октября) и Швейцарией (10 октября).
Теги: Роналду Сборная Португалии
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