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Фегор Огуде вернулся в общую группу

Сегодня после четырех дней отдыха футболисты "Амкара" собрались на стадионе "Звезда" и провели первую тренировку.

На занятии отсутствовали вызванные в свои национальные сборные защитник Петар Занев, полузащитник Сергей Баланович и хавбек Саид Эззатоллахи.

По-прежнему восстанавливается после операции и с командой не тренируется нападающий Алексей Гасилин. Полузащитник Фегор Огуде занимается в общей группе.

ФК "Амкар"
Теги: Огуде Амкар
Сегодня, 19:49
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