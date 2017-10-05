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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Фегор Огуде вернулся в общую группу
Сегодня после четырех дней отдыха футболисты "Амкара" собрались на стадионе "Звезда" и провели первую тренировку.
На занятии отсутствовали вызванные в свои национальные сборные защитник Петар Занев, полузащитник Сергей Баланович и хавбек Саид Эззатоллахи.
По-прежнему восстанавливается после операции и с командой не тренируется нападающий Алексей Гасилин. Полузащитник Фегор Огуде занимается в общей группе.
ФК "Амкар"
На занятии отсутствовали вызванные в свои национальные сборные защитник Петар Занев, полузащитник Сергей Баланович и хавбек Саид Эззатоллахи.
По-прежнему восстанавливается после операции и с командой не тренируется нападающий Алексей Гасилин. Полузащитник Фегор Огуде занимается в общей группе.
ФК "Амкар"
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