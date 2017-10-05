Фегор Огуде вернулся в общую группу

Сегодня после четырех дней отдыха футболисты "Амкара" собрались на стадионе "Звезда" и провели первую тренировку.На занятии отсутствовали вызванные в свои национальные сборные защитник Петар Занев, полузащитник Сергей Баланович и хавбек Саид Эззатоллахи.По-прежнему восстанавливается после операции и с командой не тренируется нападающий Алексей Гасилин. Полузащитник Фегор Огуде занимается в общей группе.