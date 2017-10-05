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Игрок в чемпионате Аргентины получил ужасную травму (фото 18+)

Полузащитник аргентинского клуба "Платенсе" Франсиско Ваццолер в матче против "Вилья Сан-Карлос" (2:0) получил cерьезное рассечение головы в столкновении с партнером по команде и игроком соперника, сообщает The Sun.

Рана была настолько глубокой, что оголила часть черепа 28-летнего футболиста. Через несколько дней футболист был выписан из больницы.

Игрок в чемпионате Аргентины получил ужасную травму (фото 18+)
Сегодня, 20:24
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
интересно, тут есть предупреждение 18+, а в вк выложили новость с фото без предупреждения в посте. там то детей поболее будет


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Регистрация: 27.12.2010
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