Игрок в чемпионате Аргентины получил ужасную травму (фото 18+)

Полузащитник аргентинского клуба "Платенсе" Франсиско Ваццолер в матче против "Вилья Сан-Карлос" (2:0) получил cерьезное рассечение головы в столкновении с партнером по команде и игроком соперника, сообщает The Sun.Рана была настолько глубокой, что оголила часть черепа 28-летнего футболиста. Через несколько дней футболист был выписан из больницы.