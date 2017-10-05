Игрок в чемпионате Аргентины получил ужасную травму (фото 18+)

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Полузащитник аргентинского клуба "Платенсе" Франсиско Ваццолер в матче против "Вилья Сан-Карлос" (2:0) получил cерьезное рассечение головы в столкновении с партнером по команде и игроком соперника, сообщает The Sun.
Рана была настолько глубокой, что оголила часть черепа 28-летнего футболиста. Через несколько дней футболист был выписан из больницы.
Рана была настолько глубокой, что оголила часть черепа 28-летнего футболиста. Через несколько дней футболист был выписан из больницы.
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