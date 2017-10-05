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Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром сборной Польши

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2018 с Арменией.

29-летний форвард отличился за национальную команду в 50-й раз и стал рекордсменом сборной по голам, сообщает Bleacher Report.
Теги: Левандовски Сборная Польши
Сегодня, 20:28
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