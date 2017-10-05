Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром сборной Польши

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2018 с Арменией.
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29-летний форвард отличился за национальную команду в 50-й раз и стал рекордсменом сборной по голам, сообщает Bleacher Report.
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