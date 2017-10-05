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Сборная Чехии одержала победу над Азербайджаном

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Чехии одержала победу над Азербайджаном.

Чемпионат мира-2018

9 тур

Азербайджан - Чехия 1:2

Гол: Измаилов, 56 (пен.) - Копиц, 35, Барак, 66

Азербайджан: Агаев, Садыхов, Пашаев, Гусейнов (Мадатов, 79), Мирзабеков, Амиргулиев, Исмаилов, Алмейда, Гусейнов, Назаров (Гараев, 67), Гурбанов (Шейдаев, 62)

Чехия: Павленка, Брабец, Борил, Сухи, Кадержабек, Барак, Янкто, Копиц, Гушбауэр, Дарида (Сукек, 78), Крменчик (Климент, 89)

Предупреждения: Сухи, 24, Гушбауэр, 48

Предупреждения: Барак, 57
Теги: Сборная Азербайджана Сборная Чехии
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