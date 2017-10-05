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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Сборная Чехии одержала победу над Азербайджаном
В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Чехии одержала победу над Азербайджаном.
Чемпионат мира-2018
9 тур
Азербайджан - Чехия 1:2
Гол: Измаилов, 56 (пен.) - Копиц, 35, Барак, 66
Азербайджан: Агаев, Садыхов, Пашаев, Гусейнов (Мадатов, 79), Мирзабеков, Амиргулиев, Исмаилов, Алмейда, Гусейнов, Назаров (Гараев, 67), Гурбанов (Шейдаев, 62)
Чехия: Павленка, Брабец, Борил, Сухи, Кадержабек, Барак, Янкто, Копиц, Гушбауэр, Дарида (Сукек, 78), Крменчик (Климент, 89)
Предупреждения: Сухи, 24, Гушбауэр, 48
Предупреждения: Барак, 57
Чемпионат мира-2018
9 тур
Азербайджан - Чехия 1:2
Гол: Измаилов, 56 (пен.) - Копиц, 35, Барак, 66
Азербайджан: Агаев, Садыхов, Пашаев, Гусейнов (Мадатов, 79), Мирзабеков, Амиргулиев, Исмаилов, Алмейда, Гусейнов, Назаров (Гараев, 67), Гурбанов (Шейдаев, 62)
Чехия: Павленка, Брабец, Борил, Сухи, Кадержабек, Барак, Янкто, Копиц, Гушбауэр, Дарида (Сукек, 78), Крменчик (Климент, 89)
Предупреждения: Сухи, 24, Гушбауэр, 48
Предупреждения: Барак, 57
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