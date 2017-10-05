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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роберт Левандовски - рекордсмен по числу голов в одном отборочном цикле Европы
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2018 с Арменией (6:1).
29-летний форвард установил рекорд по числу голов в одном отборочном цикле Европы. На его счету 15 мячей, сообщает Squawka.
29-летний форвард установил рекорд по числу голов в одном отборочном цикле Европы. На его счету 15 мячей, сообщает Squawka.
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