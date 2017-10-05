Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роберт Левандовски - рекордсмен по числу голов в одном отборочном цикле Европы

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2018 с Арменией (6:1).

29-летний форвард установил рекорд по числу голов в одном отборочном цикле Европы. На его счету 15 мячей, сообщает Squawka.
Теги: Левандовски Сборная Польши
Сегодня, 21:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.