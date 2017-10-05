Роберт Левандовски - рекордсмен по числу голов в одном отборочном цикле Европы

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче квалификации ЧМ-2018 с Арменией (6:1).29-летний форвард установил рекорд по числу голов в одном отборочном цикле Европы. На его счету 15 мячей, сообщает Squawka.