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На Востряковском кладбище открыт памятник Сергею Шустикову

В четверг на Востряковском кладбище был открыт памятник бывшему полузащитнику "Торпедо" Сергею Шустикову.

Шустиков после завершения карьеры игрока работал тренером в "Москва", "Крыльях Советов", ЦСКА.

Он скончался в январе 2016 года из-за остановки сердца.

Теги: Шустиков ЦСКА
Сегодня, 21:13
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
"поле" на могилке...ну как-то не знаю...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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