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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На Востряковском кладбище открыт памятник Сергею Шустикову
В четверг на Востряковском кладбище был открыт памятник бывшему полузащитнику "Торпедо" Сергею Шустикову.
Шустиков после завершения карьеры игрока работал тренером в "Москва", "Крыльях Советов", ЦСКА.
Он скончался в январе 2016 года из-за остановки сердца.
Шустиков после завершения карьеры игрока работал тренером в "Москва", "Крыльях Советов", ЦСКА.
Он скончался в январе 2016 года из-за остановки сердца.
Сегодня на Востряковском кладбище был открыт памятник Сергею Шустикову. Светлая память, Сергей Викторович! pic.twitter.com/UmO8edwtYO— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 5, 2017
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