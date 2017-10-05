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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Серхио Рамос: у нас с Пике очень хорошие отношения
Защитник сборной Испании Серхио Рамос рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по национальной команде Жераром Пике.
"У нас с Пике очень хорошие отношения, несмотря на наши характеры, склад ума и образ мышления. У нас разные родители, и мы можем думать, что хотим. Но мы находимся с ним в одной лодке и плывем в одну сторону.
Мы не можем запретить фанатам выражать свои эмоции. Мы вообще не можем заставить кого-то что-то делать. Однако нужно думать о команде - о национальной команде", - цитирует Рамоса AS.
"У нас с Пике очень хорошие отношения, несмотря на наши характеры, склад ума и образ мышления. У нас разные родители, и мы можем думать, что хотим. Но мы находимся с ним в одной лодке и плывем в одну сторону.
Мы не можем запретить фанатам выражать свои эмоции. Мы вообще не можем заставить кого-то что-то делать. Однако нужно думать о команде - о национальной команде", - цитирует Рамоса AS.
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