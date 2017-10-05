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Серхио Рамос: у нас с Пике очень хорошие отношения

Защитник сборной Испании Серхио Рамос рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по национальной команде Жераром Пике.

"У нас с Пике очень хорошие отношения, несмотря на наши характеры, склад ума и образ мышления. У нас разные родители, и мы можем думать, что хотим. Но мы находимся с ним в одной лодке и плывем в одну сторону.

Мы не можем запретить фанатам выражать свои эмоции. Мы вообще не можем заставить кого-то что-то делать. Однако нужно думать о команде - о национальной команде", - цитирует Рамоса AS.
Теги: Рамос Пике Сборная Испании
Сегодня, 22:22
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