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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: наступил период подготовки к ЧМ-2018, когда арены получили конкретные очертания
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Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Дани Карвахаль из-за проблем с сердцем пропустит не меньше двух месяцев
Защитник "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль пропустит не меньше двух месяцев, сообщает Marca.
Напомним, испанец в конце сентября подхватил вирусную инфекцию, которая влияет на работу перикарда. Из-за проблем со здоровьем он был выведен из состава сборной Испании.
Напомним, испанец в конце сентября подхватил вирусную инфекцию, которая влияет на работу перикарда. Из-за проблем со здоровьем он был выведен из состава сборной Испании.
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