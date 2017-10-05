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Дани Карвахаль из-за проблем с сердцем пропустит не меньше двух месяцев

Защитник "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль пропустит не меньше двух месяцев, сообщает Marca.

Напомним, испанец в конце сентября подхватил вирусную инфекцию, которая влияет на работу перикарда. Из-за проблем со здоровьем он был выведен из состава сборной Испании.
Теги: Карвахаль
Сегодня, 22:26
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