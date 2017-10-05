Дани Карвахаль из-за проблем с сердцем пропустит не меньше двух месяцев

Защитник "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль пропустит не меньше двух месяцев, сообщает Marca.Напомним, испанец в конце сентября подхватил вирусную инфекцию, которая влияет на работу перикарда. Из-за проблем со здоровьем он был выведен из состава сборной Испании.