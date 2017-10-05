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Тренер сборной Армении: это просто позор

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал поражение от Польши (1:6) в домашнем матче квалификации ЧМ-2018.

"Это просто позор. Было бы лучше, если бы мы проиграли из-за тактических ошибок. Сегодня мы допустили малейшие ошибки. Что можно сказать после поражения со счетом 1:6? Это самое обидное поражение в моей тренерской карьере.

Нам нужно восстановиться, чтобы не опозориться в Казахстане", - цитирует Петросяна News.am.
Теги: Сборная Армении Сборная Польши
Вчера, 23:05
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