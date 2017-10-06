Лоренцо Инсинье: "Барселона" - лучший клуб в мире

Полузащитник "Наполи" Лоренцо Инсинье рассказал, что уже не думает о переходе в "Барселону"."Барселона" - лучший клуб в мире. Я бы поиграл бы в одной команде с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Однако теперь все мои мысли о "Наполи". Горд, что остался в команде. Надеюсь, мы сможем выиграть значимый трофей", - цитирует футболиста Football Italia.