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Генрих Мхитарян: всю ответственность за позорное поражение от Польши беру на себя

Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян прокомментировал поражение от поляков (1:6) в матче 9-го тура квалификации ЧМ-2018.

"Проблемы есть везде. Мы должны сделать всё, чтобы подобное в матче с Казахстаном не повторилось. Просто нет слов. Это было позорное поражение. Я являюсь капитаном команды, и всю ответственность за поражение от Польши беру на себя. Спасибо всем болельщикам за поддержку", - цитирует Мхитаряна news.am.
Теги: Мхитарян Сборная Армении Сборная Польши
Сегодня, 01:22
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