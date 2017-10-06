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Йоахим Лев: мы контролировали весь ход матча

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над сборной Северной Ирландии в отборе на ЧМ-2018.

"Я уже был доволен после нашего быстрого гола, мы контролировали весь ход матча. Кроме этого мы заняли первое место в группе", - цитирует Лева Sport1.de.

Сборная Германии досрочно вышла в финальную часть турнира.
Теги: Лев Сборная Германии Сборная Северной Ирландии
Сегодня, 02:38
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