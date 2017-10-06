Йоахим Лев: мы контролировали весь ход матча

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над сборной Северной Ирландии в отборе на ЧМ-2018."Я уже был доволен после нашего быстрого гола, мы контролировали весь ход матча. Кроме этого мы заняли первое место в группе", - цитирует Лева Sport1.de.Сборная Германии досрочно вышла в финальную часть турнира.