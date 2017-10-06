Кристиан Пануччи: Пике – мужик с большими яйцами

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи похвалил защитника "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике."Со стороны мне кажется, что Пике – мужик с яйцами, с большими яйцами. Он смелый, честный и искренний человек, не лицемер", - цитирует Пануччи AS.Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии.