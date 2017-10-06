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Кристиан Пануччи: Пике – мужик с большими яйцами

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи похвалил защитника "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике.

"Со стороны мне кажется, что Пике – мужик с яйцами, с большими яйцами. Он смелый, честный и искренний человек, не лицемер", - цитирует Пануччи AS.

Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии.
Теги: Пике Сборная Испании Барселона
Сегодня, 03:27
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