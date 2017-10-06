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Фаузи Гулам может перейти в "Манчестер Сити"

Защитник "Наполи" Фаузи Гулам может перейти в "Манчестер Сити", информирует Tuttomercatoweb.

Рыночная стоимость алжирца оценивается в 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гулам провел семь матчей в чемпионате Италии, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
Теги: Наполи Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 03:50
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