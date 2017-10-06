Гари Линекер: на ЧМ-2018 Англию будет бояться весь футбольный мир

England will terrify world football with that finale. Not to mention a quite stunning clean sheet. Russia 2018 can't come soon enough. — Gary Lineker (@GaryLineker) October 5, 2017

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал досрочный выход национальной команды в финальный турнир ЧМ-2018."На ЧМ-2018 Англию будет бояться весь футбольный мир. У нашей команды отличная игра в обороне. Впрочем, чемпионат мира ещё не так скоро", - написал Линекер.