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Гари Линекер: на ЧМ-2018 Англию будет бояться весь футбольный мир

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал досрочный выход национальной команды в финальный турнир ЧМ-2018.

"На ЧМ-2018 Англию будет бояться весь футбольный мир. У нашей команды отличная игра в обороне. Впрочем, чемпионат мира ещё не так скоро", - написал Линекер.

Теги: Линекер Сборная Англии
Сегодня, 04:05
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