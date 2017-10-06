Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза получил травму на тренировке своего клуба, информирует официальный сайт "летучих мышей".После медицинского обследования у итальянца было выявлено растяжение коленного сустава левой ноги.В текущем сезоне Дзадза провел в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил шесть голов.