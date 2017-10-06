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Симоне Дзадза получил травму на тренировке

Нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза получил травму на тренировке своего клуба, информирует официальный сайт "летучих мышей".

После медицинского обследования у итальянца было выявлено растяжение коленного сустава левой ноги.

В текущем сезоне Дзадза провел в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил шесть голов.
Теги: Дзадза Валенсия
Сегодня, 04:37
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