Аргентина не смогла забить Перу

Сборная Аргентины сыграла вничью с Перу в отборочном матче чемпионата мира 2018 года - 0:0.В активе аргентинцев и перуанцев стало по 25 очков. Команды делят 5-6-е места в турнирной таблице.В финальную стадию ЧМ-2018 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные, а пятая команда сыграет стыковые матчи с представителем Океании.