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Президент Перу станцевал для футбольной сборной страны

Президент Перу Педро Пабло Кучински и председатель правительства страны Мерседес Араос исполнили танец для сборной страны.

Таким образом Кучински и Араос надеялись вдохновить сборную Перу на попадание на чемпионат мира 2018 года в России.
Сегодня, 07:17
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