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В ближайшее время Роман Зобнин начнет тренироваться в общей группе "Спартака"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов - о восстановлении Романа Зобнина и травме Дениса Глушакова.

– Как продвигается реабилитация Романа Зобнина?

– Очень хорошо. Восстановление идет с опережением графика, мы в какой-то степени стараемся перестраховаться. Сам Зобнин рвется в бой. В ближайшее время Роман начнет частично тренироваться в общей группе – разминаться, выполнять некоторые игровые упражнения. Но пока без единоборств. Хавбеку еще предстоят некоторые изометрические исследования – в частности, проверка силы мышц, чтобы сравнить со здоровой ногой.

– Перейдем к менее тяжелым случаям. У Зе Луиша травмирована мышца живота, и восстановление длится около месяца. Как быстро форвард сможет поправиться?

– Сейчас у него значительное улучшение. Помимо лечения Зе проводит интенсивные занятия в тренажерном зале под контролем физиотерапевтов-реабилитологов. Его восстановление отбросила назад неприятная история с ребенком. Проблемы серьезные, не дай бог кому такие. К счастью, сейчас они решились. Зе был очень озабочен, поэтому процесс реабилитации приостановился.

– У Глушакова повреждение задней поверхности бедра. Насколько известно, восстановление в таких случаях занимает две недели. Денис пропустит больше – с ним перестраховались?

– Нет. Есть разные травмы бедра. По данным МРТ, у Дениса повреждение второй степени полуперепончатой мышцы. Это довольно длительный срок – три-четыре недели как минимум. У нас, кстати, есть утвержденные нормативы, и этот случай в них вписывается. Травму Глушаков получил 13 сентября, и есть твердая надежда, что он будет готов к ближайшему туру.

СЭ
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 09:14
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 09:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
вот реальный итог работы Урбано!
а с ЗеЛуишем нужно расставаться в ближайшее трансферное окно, толку от него нет и не будет!
Регистрация: 23.03.2009
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